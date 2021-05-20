Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Mayıs 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek ve il değerlendirme toplantısına katılacak. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek Kurum, Salda Gölü Halk Plajı, Tabiat Parkı ve Beyaz Adalar'da incelemelerde bulunacak. Kurum, Kbyra Antik Kenti'ni ziyaret edecek ve Kbyra mesire alanında incelemelerde bulunacak.

(Burdur/10.30-16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere, Rize kent merkezi ve Çayeli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirecek.

(Rize/12.15/15.00/16.15)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ayırımcılık politikalarını görüşecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplanacak.

(TBMM/14.00/10.30/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesiminde (Habipler-Hasdal Kavşağı) incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi"ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısına katılacak.

(New York)

2- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.