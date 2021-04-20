Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Nisan 2021

SİYASET

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca çevrim içi düzenlenecek "1915 Olayları Uluslararası Konferansı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AVM'yi ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00)

3- TÜİK, "İstatistiklerle Çocuk, 2020" haber bültenini yayımlayacak, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları aşı sertifikası ve AB-İngiltere ilişkileri ağırlıklı gündemle video konferans toplantısı yapacak.

(Brüksel)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.