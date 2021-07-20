Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Temmuz 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye beldesini ziyaret edecek, bazı bölgelerinde incelemede bulunacak, Güneysu'da sürdürülen çalışmaları inceleyecek ve bayram ziyareti gerçekleştirecek.

(Rize/14.30)

GÜNCEL

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.