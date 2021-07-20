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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Temmuz 2021

Kurban Bayramı kutlanıyor.

Güncel 20.07.2021, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Temmuz 2021

 SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye beldesini ziyaret edecek, bazı bölgelerinde incelemede bulunacak, Güneysu'da sürdürülen çalışmaları inceleyecek ve bayram ziyareti gerçekleştirecek.

(Rize/14.30)

GÜNCEL

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #20 Temmuz #kurban #Bayram
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