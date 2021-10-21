Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Ekim 2021

SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, Afrika Birliği Komisyonu Komiseri Albert Muchanga ile görüşecek, "Türkiye-Afrika Ortaklığını Derinleştirme: Ticaret, Yatırım, Teknoloji ve Lojistik" konulu Bakanlar Toplantısı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/09.30/12.45)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, ekim ayı Tüketici Güven Endeksini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda devam edecek.

(Cenevre)

2- İki gün sürecek AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün toplantısı yapılacak.

(Brüksel)

3- NATO Savunma Bakanlarının iki günlük toplantısı başlayacak.

(Brüksel)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.