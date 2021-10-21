Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Ekim 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.
SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, Afrika Birliği Komisyonu Komiseri Albert Muchanga ile görüşecek, "Türkiye-Afrika Ortaklığını Derinleştirme: Ticaret, Yatırım, Teknoloji ve Lojistik" konulu Bakanlar Toplantısı'nda açıklama yapacak.
(İstanbul/09.30/12.45)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.
- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- TÜİK, ekim ayı Tüketici Güven Endeksini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda devam edecek.
(Cenevre)
2- İki gün sürecek AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün toplantısı yapılacak.
(Brüksel)
3- NATO Savunma Bakanlarının iki günlük toplantısı başlayacak.
(Brüksel)
4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.