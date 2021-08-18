Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ayancık kriz merkezinde koordinasyon toplantısına katılacak ve Babaçay köyünde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak. Yanık ayrıca Bozkurt ve Abana'da selden etkilenen bölgeleri inceleyecek, Bozkurt kriz merkezinde koordinasyon toplantısı ile afet koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Sinop/10.30/11.15/Kastamonu/15.30-21.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Muğla/10.50-17.10)

3- TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonunun İstanbul İstişare Toplantısı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin belediye başkanlarının katılımıyla Conrad İstanbul Hotel'de düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Mustafa Kazımi tarafından kabul edilecek, iş dünyasının katılımıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak, Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid ve Ulaştırma Bakanı Nasser Hüseyin Bander Şibili ile görüşecek.

(Bağdat)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB içişleri bakanları, Litvanya'nın talebi üzerine Belarus sınırındaki göç krizini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

(Brüksel)

2- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Uluslararası Prof. Dr. A. Haluk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)