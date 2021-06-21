Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Haziran 2021
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi, mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi ile 2020 yılına dair satın alma gücü paritesi geçici sonuçlarını duyuracak.
Güncel 21.06.2021, 09:15
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emirdağ ve Çay ilçeleri ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.
(Afyonkarahisar/11.45/14.10/15.40)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPİAŞ YEK-G Piyasası açılış törenine katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi, mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi ile 2020 yılına dair satın alma gücü paritesi geçici sonuçlarını duyuracak.
(Ankara/10.00/12.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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