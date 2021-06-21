Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Haziran 2021

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emirdağ ve Çay ilçeleri ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11.45/14.10/15.40)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPİAŞ YEK-G Piyasası açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi, mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi ile 2020 yılına dair satın alma gücü paritesi geçici sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00/12.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.