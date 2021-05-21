Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Mayıs 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret edecek.

- Vakıfköy Kent Parkı açılışına, Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Yıkımı ve Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi törenlerine katılacak Kurum, Hanlar bölgesi ve Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Bursa/10.30-18.45)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin düzenlediği Mühendislik ve Teknoloji Günleri Etkinliğine çevrim içi katılacak.

- Bakan Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret edecek, ardından ortak basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.15/14.00/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Teknopark'ta incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mayıs ayı tüketici güven endeksi ile ocak-mart dönemi iş gücü girdi endekslerine ilişkin verileri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G20 Dönem Başkanı İtalya ve AB'nin ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da Küresel Sağlık Zirvesi düzenlenecek. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü Direktörü (WHO) başta olmak üzere G20 üyesi ve ilgili ülkelerinin liderleri video konferans yöntemiyle katılacak.

(Roma)

2- İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nde ilan ettiği ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.