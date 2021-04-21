Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Nisan 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemede bulunacak.

(Zonguldak/12.15-15.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılış törenine katılacak.

(Fier)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (Sabancı Üniversitesi IICEC) programına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara / 16.00)

2- TÜİK şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- "27. İberya-Latin Amerika Zirvesi", "Kovid-19'a karşı iş birliği", "sürdürülebilir kalkınma için yenilik" ana gündemleriyle ve liderlerin çoğunun video konferans ile katılımıyla yapılacak.

(Madrid)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.