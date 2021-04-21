Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Nisan 2021
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılış törenine iştirak edecek.
SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemede bulunacak.
(Zonguldak/12.15-15.00)
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılış törenine katılacak.
(Fier)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00/11.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (Sabancı Üniversitesi IICEC) programına video konferans yöntemiyle katılacak.
(Ankara / 16.00)
2- TÜİK şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- "27. İberya-Latin Amerika Zirvesi", "Kovid-19'a karşı iş birliği", "sürdürülebilir kalkınma için yenilik" ana gündemleriyle ve liderlerin çoğunun video konferans ile katılımıyla yapılacak.
(Madrid)
2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.