Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Temmuz 2021

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Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.
Güncel 21.07.2021, 09:01
SİYASET
1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu'nun ilk genel oturumu gerçekleştirilecek.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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