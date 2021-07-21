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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Temmuz 2021

Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

Güncel 21.07.2021, 09:01
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Temmuz 2021

SİYASET

1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu'nun ilk genel oturumu gerçekleştirilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #21 temmuz #bayramlaşma
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