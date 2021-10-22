Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Ekim 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve Sultanbeyli Millet Bahçesi İlk Fidanları İle Buluşuyor Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/15.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak.

- Bakan Soylu, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cuma vakti düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/10.00/Erzurum/12.06)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova Eğitim Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığında görüşme yapacak. Özer, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Priştine)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılacak.

(Brüksel)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Kentler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/09.45)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği, Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı'nı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret edecek.

(Çorum/09.20-16.30)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Afrika İş Dünyası Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT 181. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması ve Sirkeci Büyük Postane Binası Dış Cephelerine Tuğra ve Armaların Konumlandırılması Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

7- TOBB, eylülde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'de resmi temaslarda bulunacak.

(Seul)

2- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6. turu sona erecek. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 6. tura ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Cenevre)

3- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün toplantısı yapılacak.

(Brüksel)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenecek "Türk Konseyi Medya Forumu" başlayacak.

(İstanbul/09.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Oş Devlet Üniversitesi, Oş İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, Özgen İmam Serahsi Camii ve Külliyesi açılış programına katılacak.

(Oş)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)