Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Eylül 2021
TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler, Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemiyle yapılacak aylık olağan toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Google Oyun ve Uygulama Akademisi Tanıtım ve İmza Töreni ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/12.45/17.40)
2- TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri takip ediliyor
(Birleşmiş Milletler)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.