Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Haziran 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceleyecek, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği"nin Radisson Blu Hotel'de yapılacak 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/13.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Sayıştay Başkanı seçimi ile RTÜK'te üç üyenin görev süresinin dolması nedeniyle üye seçimleri yapılacak, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, İller Bankası Genel Müdürlüğünün hesapları incelenecek.

(TBMM/15.00/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Mimar ve Mühendisler Grubu 12'nci Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara /12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi"nin açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, 2020 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel sonuçları ile kütüphane istatistiklerini açıklayacak, “Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2020” haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zimbabve ve Gine Bissau'nun Büyükelçilik binalarının açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.30/11.00)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Katanya kentinde üye ülkelerin eğitim bakanları bir araya gelecek, Eğitim ve Çalışma Bakanları Ortak Toplantısı düzenlenecek.

(Roma)

3- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.