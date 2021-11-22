Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Kasım 2021

SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasında imzalanacak "Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü" törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı"na katılacak.

(Ankara/12.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneğinin düzenlediği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

4- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya / 09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi, kasım ayı tüketici güven endeksi ve temmuz-eylül dönemi iş gücü girdi endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.