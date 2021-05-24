Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Mayıs 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden partisinin İl Başkanı Mustafa Şimşek'in kabrini ziyaret ederek, ailesine taziyede bulunacak. Akşener, Uluborlu ilçe esnafını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Isparta/13.30/15.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi" tanıtım webinarına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, Belediye Başkanlığını, Çevre Yolu Şantiyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Korgun-Kurşunlu Yolu Şantiyesinde incelemelerde bulunacak, Kurşunlu, Çerkeş, Orta ve Şabanözü belediye başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirecek.

(Çankırı/10.30/11.15/12.00/14.00/15.00/15.30/16.30/17.15/18.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Forum İstanbul konferanslarının 20'ncisi "Yarını Anlamak" ana temasıyla çevrim içi olarak başlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

2- AB ülkelerinin liderleri, yüz yüze yapılacak zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.