Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Nisan 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Anadolu Lisesini ve Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret edecek, Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi'nde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine ve Masal Evi açılışına katılacak.

(Mardin/11.00-15.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tüketici güven endeksini, 2020 yılı hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi yapılacak ve iki gün sürecek İklim Zirvesi başlayacak.

(Washington)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.