Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Eylül 2021

SİYASET

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına bağlı bazı kurumların Ankara Üniversitesi ile imzalayacağı protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak ve ilçede ziyaretler gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi Açılış Töreni ile Taş Tepeler Lansmanı'na katılacak.

(Şanlıurfa/19.00/19.30)

AA