Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Eylül 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
SİYASET
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katılacak.
(Ankara/12.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına bağlı bazı kurumların Ankara Üniversitesi ile imzalayacağı protokol imza törenine katılacak.
(Ankara/09.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak ve ilçede ziyaretler gerçekleştirecek.
(Ankara/11.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
4- TCMB, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları takip ediliyor
(Birleşmiş Milletler)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi Açılış Töreni ile Taş Tepeler Lansmanı'na katılacak.
(Şanlıurfa/19.00/19.30)
AA