Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmarisli turizmcilerle toplantıda bir araya gelecek, basın açıklaması yapacak.

(Muğla/15.00/17.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile buluşacak, Valiliği, Defterdarlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Kocaeli/10.30-17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) stantlara ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00)

3- TÜİK, haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, ikinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini, temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantı düzenleyecek, toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

(15.00)

2- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansı, TİKA ve Polis Akademisi iş birliğinde düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin kapanış töreni, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapılacak.

(Ankara/11.00)

2- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.