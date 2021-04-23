Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Nisan 2021

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anma Töreni'ne katılacak.

(TBMM/09.00/Ankara/09.15/10.00)

- TBMM Başkanı Şentop, 81 ilden öğrencilerle çevrim içi buluşma gerçekleştirecek, TBMM Genel Kurulunun özel gündemli toplantısına başkanlık edecek, Devlet Mezarlığı'nda İstiklal Harbi kahramanlarının kabirlerini ziyaret edecek.

(TBMM/11.15/14.00/Ankara/16.30)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de ve Birinci TBMM'de düzenlenecek törenler ile TBMM Genel Kurulundaki özel gündemli toplantıya katılacak.

(Ankara/09.15/10.00/14.00)

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda 81 ilden öğrencilerle çevrim içi buluşacak.

(Ankara/08.30/11.45)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katılacak.

(İstanbul)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantıların ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Bükreş/ İstanbul/19.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.