Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Nisan 2021
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor.
1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anma Töreni'ne katılacak.
(TBMM/09.00/Ankara/09.15/10.00)
- TBMM Başkanı Şentop, 81 ilden öğrencilerle çevrim içi buluşma gerçekleştirecek, TBMM Genel Kurulunun özel gündemli toplantısına başkanlık edecek, Devlet Mezarlığı'nda İstiklal Harbi kahramanlarının kabirlerini ziyaret edecek.
(TBMM/11.15/14.00/Ankara/16.30)
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de ve Birinci TBMM'de düzenlenecek törenler ile TBMM Genel Kurulundaki özel gündemli toplantıya katılacak.
(Ankara/09.15/10.00/14.00)
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda 81 ilden öğrencilerle çevrim içi buluşacak.
(Ankara/08.30/11.45)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katılacak.
(İstanbul)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantıların ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Bükreş/ İstanbul/19.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.