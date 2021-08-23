Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklayacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde Afet Koordinasyon Merkezlerini ve psikososyal destek çalışmaları yürüten ekipleri ziyaret edecek, ilçe merkezlerinde incelemelerde bulunacak.
(Kastamonu/10.30/Sinop/17.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- TÜİK, ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Platformu Zirvesi'ne katılacak.
(Kiev)
2- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.