Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde Afet Koordinasyon Merkezlerini ve psikososyal destek çalışmaları yürüten ekipleri ziyaret edecek, ilçe merkezlerinde incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/10.30/Sinop/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Platformu Zirvesi'ne katılacak.

(Kiev)

2- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.