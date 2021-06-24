Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Haziran 2021

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yomra Belediyesini ziyaret edecek, Yomra, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde esnafla bir araya gelecek.

(Trabzon/11.30/12.15/14.15/15.25)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Konya iş dünyası ile buluşma toplantısı yapacak, Mali Müşavirler Odası, Ziraat Odası, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Karatay Süt Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve Meram Süt Üreticileri Birliği ile esnafı ziyaret edecek.

(Konya/10.30-16.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Savunma Komisyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara /10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'ne katılacak, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(Ankara/10.00/12.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış programına katılacak.

(İzmir/11.15)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Köprüsü Temel Atma Alanı’nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

5- Türkiye-Tataristan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

7- TÜİK, haziran ayı sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan’da düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Turizm Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.

(Kokand) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün toplantısı yapılacak.

(Brüksel)

3- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na katılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.