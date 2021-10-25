Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Ekim 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıda Denetim Seferberliği" konusunda açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda basın açıklaması yapacak ve ilk ray kaynağı törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı "bitkisel üretim 2. tahminini, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'da darbe girişimiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Hartum/Ankara)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma Sanayii İl Buluşmaları" kapsamında Valiliği ziyaret edecek, Mersin Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek, teknopark firmalarını gezecek, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaretinin ardından "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi İmza Töreni"ne katılacak, savunma sanayii firmalarında incelemelerde bulunacak.

(Mersin/10.30-16.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.