Türkiye ve dünya gündeminde bugün
İngiltere başkanlığında Afganistan konulu G7 Zirvesi yapılacak.
Güncel 24.08.2021, 09:05
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayacak.
(Kocaeli/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
2- İngiltere başkanlığında Afganistan konulu G7 Zirvesi yapılacak.
(Londra)
3- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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