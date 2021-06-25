Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Haziran 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine katılacak, İstiklal İlkokulu ile AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları programında öğretmenlerle bir araya gelecek.

(Bartın/09.00-14.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Gençlik Vakfının Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki doğa kampı programına katılacak.

(Edirne/18.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) gemisini devreye alma törenine katılacak.

(Hatay/14.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası İle Buluşma programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin mezuniyet törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/10.00-17.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) 100 Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.

(Hatay/14.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaburun’da balıkçılarla buluşacak, Karaburun Tahlisiye İstasyonu ve Feneri'ni, Arnavutköy Belediyesini, ardından Türkiye Denizciler Sendikasını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30-14.00)

5- TÜİK, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün toplantısı yapılacak.

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.