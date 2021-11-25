Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Kasım 2021

SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Dikmen Hakimevi'nde düzenlenecek Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2021 Yılı Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da hak sahiplerine teslime hazırlanan konutlar ile Manavkuyu, Mansuroğlu ve Salhane mahallelerinde incelemelerde bulunacak. Depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İzmir/13.30-17.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti OSTİM'de OSB Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel'de, 13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi Protokol Töreni'ne katılacak, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile toplantı yapacak, "Deprem Konutları" konulu toplantı ile Ticaret Odası ve EBSO toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/12.30-19.00)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Bakanları çalışma kahvaltısına katılacak.

(İstanbul/09.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail Fuarı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

GÜNCEL

1- Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "İstanbul Eğitim Zirvesi" başlayacak.

(İstanbul/13.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.