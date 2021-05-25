Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Mayıs 2021
TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi için seçim yapılacak.
SİYASET
1- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/13.30/12.45/10.45)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi için seçim yapılacak.
- Adalet Komisyonunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/15.00/15.30)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı etkinliğine katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl (532 gün) ve 7 yıl (2 bin 366 gün) vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
(Ankara)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1 - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı, Fener Rum Patrikhanesi ve Polonezköy'e ziyarette bulunacak. Polonya Başbakan Yardımcısı Piotr Glinski, Adam Mickiewicz Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirecek.
(İstanbul/10.00/11.30/13.00)
2- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek.
(Tel Aviv/Ramallah)
3- İsrail ve Filistinli taraflar arasında yürürlüğe giren ateşkese ilişkin gelişmeler izlenecek.
4- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Filistin'e ziyarette bulunacak.
(Ramallah)
5- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.