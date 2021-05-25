Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Mayıs 2021

SİYASET

1- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi için seçim yapılacak.

- Adalet Komisyonunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl (532 gün) ve 7 yıl (2 bin 366 gün) vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı, Fener Rum Patrikhanesi ve Polonezköy'e ziyarette bulunacak. Polonya Başbakan Yardımcısı Piotr Glinski, Adam Mickiewicz Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.00/11.30/13.00)

2- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek.

(Tel Aviv/Ramallah)

3- İsrail ve Filistinli taraflar arasında yürürlüğe giren ateşkese ilişkin gelişmeler izlenecek.

4- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Filistin'e ziyarette bulunacak.

(Ramallah)

5- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.