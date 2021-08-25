banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün

TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

Güncel 25.08.2021, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bozkurt ve Ayancık'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/15.00/Sinop/17.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulu, Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

banner53
#Gündem #TÜİK #güven
Yorumlar (0)
24
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?