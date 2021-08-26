Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı ile Afganistan'da kadınların durumuna ilişkin bakanlar toplantısına katılacak, ardından "Çalışma ve Ekonomik Güçlendirme ve İş-Yaşam Dengesi" başlıklı oturumda konuşacak.

(Santa Margherita Ligure)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Durağan ve Boyabat ilçeleri ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Sinop/11.00/12.30/15.20)

EKONOMİ FİNANS

1- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, 2021 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde rektörlerle bir araya gelecek.

(Ankara/14.30)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.