Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı ile Afganistan'da kadınların durumuna ilişkin bakanlar toplantısına katılacak, ardından "Çalışma ve Ekonomik Güçlendirme ve İş-Yaşam Dengesi" başlıklı oturumda konuşacak.
(Santa Margherita Ligure)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Durağan ve Boyabat ilçeleri ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.
(Sinop/11.00/12.30/15.20)
EKONOMİ FİNANS
1- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- TÜİK, 2021 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde rektörlerle bir araya gelecek.
(Ankara/14.30)
2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.