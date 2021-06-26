Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Haziran 2021

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma törenine katılacak.
Güncel 26.06.2021, 09:03
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma törenine katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katılacak, Antepfıstığı Lisanslı Deposu, Kadın Girişimci Destek Merkezi ve Model Fabrika'nın da aralarında olduğu bazı merkezleri ziyaret edecek.
(Gaziantep/10.00-17.45)
3- TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının, Faz 2 gönüllülerine uygulanması programına katılacak.
(Ankara/11.00)
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