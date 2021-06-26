Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Haziran 2021

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katılacak, Antepfıstığı Lisanslı Deposu, Kadın Girişimci Destek Merkezi ve Model Fabrika'nın da aralarında olduğu bazı merkezleri ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00-17.45)

3- TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının, Faz 2 gönüllülerine uygulanması programına katılacak.

(Ankara/11.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.