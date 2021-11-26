Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Kasım 2021

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen "Şehir Buluşması"na katılacak.

(Samsun/15.00-19.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrar raporu ile ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.30/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, üçlü zirvede bir araya gelecek.

(Soçi)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İhtida Kongresi'ne katılacak, Hacıveyiszade Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek, TDV Yayınevi açılışında bulunacak.

(Konya/09.30/12.42/13.45)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.