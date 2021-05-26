Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Mayıs 2021

SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun video konferans yöntemiyle gerçekleştireceği toplantının ardından açıklama yapacak.

(Ankara/16.30/18.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alınacak.

- Adalet Komisyonunda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/11.00/14.30)

3- CHP Ekonomi Masası heyeti, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yapılacak toplantının ardından Siteler ve Ulus Anafartalar’da esnafı ziyaret edecek.

(Ankara/14.00-17.00)

4- İYİ Partinin TBMM grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MÜSİAD Enerji Zirvesi 3" başlıklı programa video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi" kapsamında hazırlanan "COVID-19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı"na video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1092 gün) vadeli avro cinsi devlet tahvili ile 3 yıl (1092 gün) vadeli avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek.

(Dakka)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.