Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Ekim 2021
TÜİK, 2020 yılı çevre koruma harcama istatistikleri ile eylül ayı dış ticaret istatistiklerini, ekim ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Partinin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/10.30/14.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansının açılışında konuşacak, basın toplantısı yapacak.
(İstanbul/10.00/17.15)
2- TÜİK, 2020 yılı çevre koruma harcama istatistikleri ile eylül ayı dış ticaret istatistiklerini, ekim ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.