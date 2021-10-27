Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Ekim 2021

SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Partinin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansının açılışında konuşacak, basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/10.00/17.15)

2- TÜİK, 2020 yılı çevre koruma harcama istatistikleri ile eylül ayı dış ticaret istatistiklerini, ekim ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.