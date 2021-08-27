Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi protokol imza törenine katılacak, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığını ve Gaziantep Futbol Kulübünü ziyaret edecek.

(Gaziantep/11.00/13.30/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altınordu, F​atsa ve Ünye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ordu/11.00-15.50)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri, Mustafa Şen ve beraberlerindeki heyet, parti il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, selden etkilenen Güneysu ve Çayeli ilçelerini ziyaret edecek.

(Rize/11.00/14.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ağustos ayı ekonomik güven endeksini, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.