Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Kasım 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ziyaretlerde bulunacak.

(Samsun/10.30-18.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30-15.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla buluşacak, Büyükşehir Belediyesinin "Havza Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni"ne iştirak edecek.

(Samsun/11.00-15.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" kapsamında "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek ve gazetecilerle bir araya gelecek.

(Rize/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Aşkabat)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.