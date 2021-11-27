Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Kasım 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ziyaretlerde bulunacak.
(Samsun/10.30-18.30)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katılacak.
(Ankara/13.30-15.30)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla buluşacak, Büyükşehir Belediyesinin "Havza Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni"ne iştirak edecek.
(Samsun/11.00-15.30)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" kapsamında "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek ve gazetecilerle bir araya gelecek.
(Rize/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Aşkabat)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.