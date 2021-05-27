Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Mayıs 2021

SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde İl Başkanları toplantısına katılacak, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00/11.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İnternational Transport Forum-Bakanlar Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/12.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da temaslarda bulunacak.

(Berlin)

2- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında iki ülke heyetleri istişarelerde bulunacak.

(Ankara)

3- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi düzenlenecek "27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.