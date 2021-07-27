Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Temmuz 2021
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin faaliyetlerini durdurma ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak yaptığı darbe girişimi sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(Bitlis)
2- CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.15)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosu ile 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.
(Ankara)
2- TÜİK, 2020 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile görüşecek.
(Bakü)
2- Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin faaliyetlerini durdurma ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak yaptığı darbe girişimi sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.