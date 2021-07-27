Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Temmuz 2021

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Bitlis)

2- CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosu ile 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

2- TÜİK, 2020 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile görüşecek.

(Bakü)

2- Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin faaliyetlerini durdurma ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak yaptığı darbe girişimi sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.