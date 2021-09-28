Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Eylül 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde Toplumsal Olayları Müzakere Kursu açılış programına katılacak.

(Aydın/09.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da esnaf, sanayici ve kanaat önderleriyle buluşacak.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ataşehir ve Ümraniye ilçe başkanlıklarının yönetim kurulu toplantılarına katılacak.

(İstanbul/19.30-20.30)

4- CHP Ekonomi Masası heyeti, "Ticaret, Sanayi Odaları ve Ekonomi Paydaşları" ile bir araya gelecek, esnafı, Ereğli Demir-Çelik AŞ'yi ziyaret edecek, Çaycuma, Ereğli, Batı Karadeniz ve Alaplı ticaret odaları ile toplantı yapacak. Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Zonguldak/10.30-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi 6. Dönem Toplantısı'na ve JETCO Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.