Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Haziran 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çeltik, Yunak ve Akşehir ilçelerinde incelemeler ve ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/10.00-20.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediyesini, Milas, Menteşe ve Marmaris esnafını ziyaret edecek.

(Muğla/11.30-16.20)

3- TBMM Milli Savunma Komisyonunda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman personeli Görkem Hasdemir'in Köyceğiz'deki cenaze törenine katılacak.

(Muğla/12.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Roma)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.