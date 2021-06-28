Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Haziran 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çeltik, Yunak ve Akşehir ilçelerinde incelemeler ve ziyaretlerde bulunacak.
(Konya/10.00-20.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediyesini, Milas, Menteşe ve Marmaris esnafını ziyaret edecek.
(Muğla/11.30-16.20)
3- TBMM Milli Savunma Komisyonunda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman personeli Görkem Hasdemir'in Köyceğiz'deki cenaze törenine katılacak.
(Muğla/12.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
(Roma)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.