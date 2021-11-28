Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Kasım 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(Tokat/11.00-15.45)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na iştirak ederek "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek, ardından gazetecilerle bir araya gelecek.

(Trabzon/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kırgızistan'da genel seçimler yapılacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.