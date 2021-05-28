Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Mayıs 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na ve Millet Bahçesi'nde ilk fidanların dikimine katılacak; Valilik ile Afyonkarahisar ve Güney belediyelerini ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/09.30-16.30)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaretinin ardından, Aydın Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ile Jeotermal Santral ziyaretinde bulunacak.

(Aydın/10.15/10.45/15.00/17.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliğinin 64. Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cumartesi açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi’nde incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

4- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni, mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/10.00/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davaya, Yargıtay’ın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 kişinin yargılanmasına Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.