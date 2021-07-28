Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Temmuz 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, parti genel merkezinde Suriyeli ve Afgan sığınmacılarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.15)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına katılacak.

(Fatih Sondaj Gemisi/21.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Kazan)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm ile haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da "Şuşa Beyannamesi: Milli Manevi Değerlerimize Bağlılık ve Gelecek İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar" konferansına katılacak ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile ortak basın toplantısı yapacak.

(Gence)

2- ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Washington/21.00/21.30)

3- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.