Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Temmuz 2021
ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katılacak.
(Ankara/13.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, parti genel merkezinde Suriyeli ve Afgan sığınmacılarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/15.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/11.15)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına katılacak.
(Fatih Sondaj Gemisi/21.30)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.
(Kazan)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm ile haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da "Şuşa Beyannamesi: Milli Manevi Değerlerimize Bağlılık ve Gelecek İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar" konferansına katılacak ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile ortak basın toplantısı yapacak.
(Gence)
2- ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
(Washington/21.00/21.30)
3- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.