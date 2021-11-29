Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Kasım 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(Kilis/12.00-18.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri"ne katılacak.

(Ankara/13.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Çınarcık ve Altınova ilçeleri ile il merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Yalova/11.15-15.45)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Terminal Köprüsü Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Hamsi Festivali standına, Ayancık pazar yeri ve esnafına, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, yerel basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Sinop/11.00/12.00/12.45/15.15/16.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret istatistikleri ile kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.