Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Mayıs 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı ilçesi Salhane, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde yapımı devam eden deprem konutları ve çevre düzenleme alanları ile Bayraklı ilçesi rezerv alanlarında konut inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi alanlarında incelemelerde bulunacak.

(İzmir/10.00/13.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Etkinlikleri'ne katılacak.

(İstanbul/20.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, enerji koordinasyon toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Denizli/10.30/11.00/11.30/14.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.