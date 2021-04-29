Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Nisan 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, şehirde incelemelerde bulunacak.

(Bitlis/12.30/15.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı arasında petrol ürünleri ticaretine ve iki adet mobil treyler elektrik santralinin tesis edilmesine ilişkin iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Karaman/14.00-17.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II’in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı bankanın internet sitesinden, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

(İstanbul/10.30)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksi ile nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sona erecek.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm tarafların katıldığı toplantıya başkanlık edecek.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konferansa iştirak ediyor.

(Cenevre)

2- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile diğer siyasi liderler ülkedeki milletvekili seçimlerini görüşmek üzere toplanacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.