Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Temmuz 2021
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet koordinasyon toplantılarına katılacak, Arhavi ve Güneysu'da sel ve afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.
(Artvin/Rize/10.30-13.45)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazan Expo Fuar Merkezi'ni ziyaret edecek, Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi KazanSummit 2021 ana oturumunda konuşacak.
(Kazan)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.
(Ankara/10.30)
3 - TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini, 2020 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini, mayıs ayı katı yakıt istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Antalya)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.