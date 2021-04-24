Türkiye ve dünya gündeminde bugün

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ve Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi'yi Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/14.00/17.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayburt ve Gümüşhane'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Kürtün Kavşağı Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Zigana Tüneli şantiyesini ziyaret ederek iftar programına katılacak.

(Bayburt/10.30-12.30/Gümüşhane/14.30-19.00)

5- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi" Sirkeci Garı'nda açılacak.

(İstanbul/12.00)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Süper Lig'in 37. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor, Trabzonspor-Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray, Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Trabzon/16.00/Antalya/Denizli/İstanbul/20.30)

8- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalara devam edilecek. Kerem Kamal (60 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), İbrahim Tığcı (97 kilo) mindere çıkacak; 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj ve final maçları yapılacak. 55 kiloda Ekrem Öztürk, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya mücadelesi verecek.

(Varşova/12.30)

9- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporculardan Adem Asil ve Ahmet Önder yer aleti, İbrahim Çolak halka aletinde finalde mücadele verecek.

(Basel/14.30/16.10)

10- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftası, Büyükçekmece Basketbol-Empera Halı Gaziantep Basketbol ve Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.15)

11- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasında yarı final maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00)

12- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı çevrim içi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)