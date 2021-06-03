Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Haziran 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Yeşil Mutabakatı Web Semineri, Tarihi Kent Merkezi Hava Kalitesi İyileştirme Projesi Doğalgaz Dönüşüm Programı, Kültür Park Amfi Tiyatro'da Çevre Projeleri Lansmanı ve Meram Evliya Çelebi Parkı'nda vatandaşlarla bisiklet turuna katılacak, bilim merkezini ziyaret edecek.

(Konya/10.00-17.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu ve Yenice ilçeleri ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Karabük/12.00/13.50/15.15)

3- CHP Ekonomi Masası heyeti, esnaf, sendika, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanları ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi'nde bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak.

(Eskişehir/10.30/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşecek, Türkiye-KKTC 11. Dönem Ortak Komite Toplantısı Kapanışı ve Türkiye-KKTC İşbirliği Protokolü'nün imza törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

(Hatay)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.