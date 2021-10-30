Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Ekim 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Oğuzeli Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Şahinbey Belediyesi iş birliğinde yapılan Yetim Konutları Kura Töreni'ne katılacak, AK Parti Teşkilat Akademisi'nde ders verecek.

(Gaziantep/10.00/11.30/13.00/15.20)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katılacak, "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek, gazetecilerle bir araya gelecek.

(Mardin/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisi Temel Atma Töreni ile MTN Plastik Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/Tekirdağ/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı Terminal Binası'nda incelemelerde bulunacak, Kilis Valiliğini, Kilis Belediye Başkanlığını, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, esnaf ziyareti yapıp gençlerle buluşacak.

(Gaziantep/10.00/Kilis/11.00-17.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'deki Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi, Taksim Camii'ndeki "Mirasın İzinde" Sergisi, Taksim Maksim Sofitel Otel'deki Dönüşüm Sergisi Gezisi ve Bernard Pras Sergi Gezisi ile Galataport'ta "Monet&Friends Dijital Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/15.00/16.30/17.15/18.00)

2- 9. Boğaziçi Film Festivali'nin kapanışı ve ödül töreni Atlas Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00)