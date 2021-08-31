Türkiye ve dünya gündeminde bugün

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Sırbistan’da temaslarda bulunacak.

(Belgrad)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binası açılış törenine iştirak edecek.

(Bursa/11.00)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin tanıtımı için düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.30)