Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Sırbistan’da temaslarda bulunacak.
(Belgrad)
2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binası açılış törenine iştirak edecek.
(Bursa/11.00)
2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin tanıtımı için düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/10.30)