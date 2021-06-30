Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Haziran 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabının açılışı ve ikinci etabının işe başlama töreni ile Altındağ'da Büyük Dönüşüm Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katılacak.

(Ankara/10.00/16.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi etkinlikleri kapsamında öğrencilerle doğa kampı rafting etkinliğine katılacak, ardından basın açıklaması yapacak.

(Hakkari/13.20)

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/10.30)

4- TBMM Genel Kurulunda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı'na çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'yi makamında kabul edecek, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na video konferansla katılacak.

(Ankara/15.30/16.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ile mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.