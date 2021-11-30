Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Kasım 2021
TÜİK, 2021 yılı 3. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri ile ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Hatay/09.00/09.35/10.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çevrim içi düzenlenecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.30)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/19.00)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı'na iştirak edecek.
(Ankara/12.30)
5- TBMM'den
- MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'na katılacak.
(Kocaeli/10.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası Tanıtımı"na iştirak edecek.
(Ankara/09.45)
3- TÜİK, 2021 yılı 3. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri ile ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumlarına katılacak.
(Riga)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.